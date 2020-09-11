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Питерец.ру » Общество » Пенсионную реформу отменят?

Пенсионную реформу отменят?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
От российских властей требуют отменить пенсионную реформу 2018 года

«Питерец.ру» сообщает, что сайте РОИ (Российская общественная инициатива) появилась петиция с требованием отменить пенсионную реформу двухлетней давности. Автор этой петиции подчеркивает, что такая реформа была рекомендована МВФ.

Однако, согласно поправкам к Конституции, наша страна не обязана исполнять решения этой организации. Потому, по мнению автора петиции, есть основания для отмены реформы. Он требует вернуть пенсионный возраст до того уровня, который был до 2018 года.

Нужно признать, что эти доводы выглядят довольно сомнительными. Российские власти решили изменить пенсионный возраст по причине собственных соображений. Рекомендация МВФ не стала в данном случае определяющим фактором. Так что отменять реформу никто не станет.

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