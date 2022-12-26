Как справляться с простудой

Простуда – проблема, которая знакома любому человеку. Каждый из нас периодически сталкивается с этим недугом. Врач Андрей Звонков отмечает, что наш иммунитет может побороть простуду за несколько часов. Так что во многих случаях эта проблема решается за 1 день, причем без всякого лечения.

Если же простуда остается, то необходимо с ней бороться. Что касается народных средств, их можно использовать 3 дня. Если же эти методы не помогают, следует обратиться к врачу.

«Питерец.ру» напоминает, что нельзя игнорировать простуду. К тому же это может быть проявление более серьезного заболевания. Например, ковид часто напоминает ОРВИ. В общем, в любом случае необходимо серьезно относиться к своему здоровью.