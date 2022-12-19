Защититесь от гриппа

Представители Роспотребнадзора напомнили жителям Петербурга по поводу защиты от гриппа. Эксперты подчеркивают, что какого-то способа, дающего 100% результат, нет. Здесь нужно применять комплексный подход.

Чтобы защитить организм от гриппа, необходимо укреплять иммунитет. В этом помогут витамины, закаливание и правильный рацион. Также следует соблюдать правила гигиены и вести здоровый образ жизни.

При этом нельзя забывать про вакцинацию, которая считается наиболее действенным способом профилактики. Прививка дает защиту с вероятностью 80-90%, но практически полностью исключает летальность и тяжелое течение гриппа.

«Питерец.ру» напоминает, что при появлении симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу. Заниматься самолечением нельзя, поскольку это может обернуться серьезными проблемами.



