Что с ковидом у детей?

«Питерец.ру» отмечает, что у детей стали чаще выявлять коронавирус. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. Если 1-2 года назад доля детской заболеваемости была на уровне 10-11%, то сейчас она поднялась до 18%.

При этом в большинстве случаев болезнь протекает как обычное ОРВИ или вообще без каких-либо симптомов. Что касается постковидного синдрома, он по-прежнему проявляется у детей. Причем это бывает довольно часто.

Он проявляется в когнитивных расстройствах, слабости, разбитости, утомляемости, рассеянности внимания. Еще могут возникать нарушения сна и ухудшения памяти. В общем, проблема ковида остается актуальной для представителей разных возрастных групп. Так что нужно серьезно относиться к этому опасному заболеванию.