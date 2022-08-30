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Питерец.ру » Общество » Что с ковидом у детей?

Что с ковидом у детей?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
eastrussia.ru
Доля детского ковида увеличилась по сравнению с предыдущими периодами

«Питерец.ру» отмечает, что у детей стали чаще выявлять коронавирус. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. Если 1-2 года назад доля детской заболеваемости была на уровне 10-11%, то сейчас она поднялась до 18%.

При этом в большинстве случаев болезнь протекает как обычное ОРВИ или вообще без каких-либо симптомов. Что касается постковидного синдрома, он по-прежнему проявляется у детей. Причем это бывает довольно часто.

Он проявляется в когнитивных расстройствах, слабости, разбитости, утомляемости, рассеянности внимания. Еще могут возникать нарушения сна и ухудшения памяти. В общем, проблема ковида остается актуальной для представителей разных возрастных групп. Так что нужно серьезно относиться к этому опасному заболеванию.

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