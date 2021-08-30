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Питерец.ру » Общество » Сходи в баню – и все пройдет?

Сходи в баню – и все пройдет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Врач рассказал об опасности народных методов лечения

Во время простуды многие люди народные методы лечения. Это поход в баню, использование лука и чеснока. Эффективность этих способов проверена на практике. Не зря люди охотно используют проверенные методы.

Но здесь не все так однозначно. Врач Владимир Зайцев отметил, что при неправильном использовании народные методы могут лишь усугубить состояние. Так что применять их достаточно опасно.

Например, в бане высокая температура, потому поход туда провоцирует отек каналов, находящихся рядом с носовой полстью. Что касается воспаления, то оно может еще больше усилиться. Баня будет полезной, когда человек находится на стадии выздоровления. В начале болезни посещать баню и сауну нельзя.

Еще при простуде нельзя вставлять в нос ломтики лука и чеснока. Это оказывает негативное воздействие на слизистую, раздражая ее еще больше. «Питерец.ру» считает, что нельзя игнорировать подобную информацию. Так совет «сходи в баню – и все пройдет» далеко не всегда будет полезным.

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