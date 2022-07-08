Когда нужно обращаться к онкологу

«Питерец.ру» отмечает, что существует 5 симптомов, когда следует обязательно отправиться к онкологу. Это необычные боли, резкое снижение веса, повышенная температура тела, наличие уплотнений и появление нездорового цвета кожи.

При этом врач Иван Карасев советует регулярно проходить медосмотры. Причем такая профилактика нужна даже в том случае, если у вас нет перечисленных выше симптомов. У человека может появиться болезнь, а он будет чувствовать себя хорошо. Это происходит на ранней стадии онкозаболевания.

Чтобы оградиться себя от такой опасности, необходимо проявлять бдительность и серьезно относиться к своему здоровью. К сожалению, далеко не все следуют этим рекомендациям. В результате болезнь переходит в такую стадию, когда справиться с ней уже намного сложнее.