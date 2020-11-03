Народные средства и коронавирус

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас появилось много информации по поводу профилактики коронавируса с помощью различных народных средств. Люди делятся этим в социальных сетях и мессенджерах.

Об этих методах высказалась врач-инфекционист Евгения Даева. Она предостерегает от промывания носа мылом. Делать этого нельзя, поскольку можно повредить слизистую оболочку и ухудшить ее защитные функции. Нос промывать нужно, но необходимо использовать для этого подсоленную воду или аптечные растворы на основе морской воды. Даева рекомендует делать это раз в день или после посещения людных мест.

Так что нужно осторожно относиться к разного рода советам и рекомендациям. Следует прислушиваться только к проверенной и достоверной информации.