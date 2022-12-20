В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»

Скандал с захоронением погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова не утихает в Санкт-Петербурге. На этот раз «вагнеровцы» раскритиковали чиновников городской администрации за предложение предать героя земле на «Аллее Доблести».

Ответственный за погребение Меньшикова представитель ЧВК Ильнар подчеркнул, что их сослуживец отдал жизнь ради защиты России. Такие люди должны быть удостоены воинских почестей и увековечены на Аллее Славы, пояснил он. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым смог предложить лишь место «где-то на отшибе кладбища», сообщило издание «Фонтанка».

«Как раз от этого места мы отказались 17 декабря, поскольку считаем, что это профанация. <…> Бойцы отдавшие свою жизнь ради Родины не должны быть похоронены, где-то «в сторонке»», — резюмировал Ильнар.

Напомним, что в борьбу за честь и достоинство погибших в ходе спецоперации солдат вмешался бизнесмен Евгений Пригожин. Он направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой повлиять на местных чиновников в вопросе организации достойных проводов Меньшикову.