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Питерец.ру » Общество » Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями

Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями

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Опубликовал: Anton78
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Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов уверен, что бойцы ЧВК «Вагнер» являются полноценными участниками спецоперации России по защите республик Донбасса и должны быть похоронены со всеми полагающимися почестями.

Комментируя скандалы, связанные с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер», Картаполов напомнил, как во время Великой Отечественной войны бойцы штрафных подразделений принимали смерть или ранение как искупление за грехи перед Родиной и Богом.

Он также заявил о «жестком контроле» за ситуацией со стороны Комитета по обороне и призвал не спекулировать на теме захоронения участников ЧВК «Вагнер», а оказывать им почести, как и другим участникам спецоперации.

Ранее власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым затягивали с выдачей разрешения на захоронение героя СВО Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы Белоостровского кладбища. Из официального ответа Смольного на просьбу помочь с захоронением бойца следовало, что чиновники не считали бойца военным, писали СМИ.

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