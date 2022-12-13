Коррупция в ритуальной сфере Петербурга препятствует захоронению бойца ЧВК «Вагнер»

В Петербурге товарищи не могут похоронить бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в зоне СВО. Журналисты писали, что причиной тому стала коррумпированность сферы ритуального бизнеса, так как практически все места на кладбищах зарезервированы.

Отметим, что представители ЧВК «Вагнер» связались с администрацией двух городских кладбищ с данным вопросом. Например, в Новоколпинском им сразу отказали, но в Белоостровском пообещали найти место, если они получат спецразрешение от ГКУ «Специализированной службы Санкт Петербурга по вопросам похоронного дела». Эта организация подчиняется Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ).

Похоронный бизнес всегда был одним из самых коррумпированных и монополизированных в РФ. Однако в Петербурге ситуация обстоит еще хуже. В данной сфере у Беглова есть лояльные люди, которые теперь фактически препятствуют захоронению бойца ЧВК «Вагнер» с почестями, отмечают СМИ.

Напомним, что пост замглавы КППИТ занимал Александр Ситов, который является давним бизнес-партнером племянницы градоначальника Наили Хомерики. Другим «куратором» является Сергей Смирнов, занявший в 2020 году должность спецпредставителя в Смольном.

Именно он контролирует весь спектр похоронных услуг. Неудивительно, что все связанные с ними компании в данной сфере ведут к Беглову. Примечательно, что в декабре 2021 года сотрудники ФАС выяснили, что чиновники нарушают закон о конкуренции, не организовывая конкурсы на получение аренды площадей в моргах, раздавая их «своим».

СМИ не исключают, что ритуальный бизнес также контролируется братьями Захватовыми. Журналисты неоднократно писали, что их семья проводит за деньги негласные встречи предпринимателей с градоначальником. По этой причине в медийном пространстве их прозвали «кошельками Беглова».

Из-за особого статуса «спецпредставителей» губернатора они могут влиять на похоронную отрасль, к примеру, через компанию «Перспектива». По сведениям ЕГРЮЛ, ее учредителем является Антон Захватов.

Бюрократия, расцветающая в Смольном, создает проблемы для соратников погибшего бойца ЧВК «Вагнер». К такой трагичной ситуации привела не только коррумпированность в ритуальной сфере, но и личные интересы Беглова и братьев Захватовых.