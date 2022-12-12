Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым

Для «маскировки» негатива со стороны общественности после прямой линии с губернатором Петербурга Александром Бегловым ЦУР Смольного начали активно использовать ботов в социальных сетях.

Напомним, прямая линия с Бегловым состоялась 10 декабря. В ходе трансляции были затронуты вопросы, касающиеся Петербурга, а также планы городских властей на будущее. СМИ и ряд экспертов сообщали, что эфир был спланирован заранее, а острые вопросы просто «вырезаны» из списка.

Чтобы разбавить негативные комментарии от петербуржцев, в ЦУР Смольного решили использовать ботов, которые комментировали новости о прямой линии. По мнению авторов канала «Площадь Восстания», комментарии являются идентичными и носят только позитивный характер.

Ранее СМИ выяснили, что прямая линия с Бегловым была записана заранее. Об этом говорят ошибки, допущенные при монтаже.