ента новостей

16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
16:06
Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»
16:01
В Петербурге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение мужчине
15:56
В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней
15:54
Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке
15:52
В Петербурге задержан 56-летний мужчина, сообщивший о ложной угрозе
15:50
Ленобласть при поддержке Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая
15:49
Дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице признан региональным памятником
15:47
Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым
15:27
Из Петербурга в Павловск началось тактовое движение электропоездов
15:20
В Мариинском дворце прошло традиционное вручение паспортов юным петербуржцам
15:02
«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»
14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
13:47
Эрмитаж готовится выбрать лучшую новогоднюю игрушку
13:44
Неправильная парковка во дворах остается главной причиной нарушения графика вывоза ТКО
12:31
В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей
12:08
В Невском районе иномарка сбила 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку
10:42
День Конституции Российской Федерации
10:40
Курьеру телефонных мошенников грозит до 6 лет лишения свободы
10:17
Борются за финансовую систему
10:02
В городе Выборг иномарка сбила 11-летнего мальчика
09:39
Саммит СНГ будет неформальным
09:05
Нужны ли антибиотики при гриппе?
19:29
В Купчино произошло смертельное ДТП с участием автобуса
14:46
В кафе на Невском посетитель стрелял в барменшу, а после избил в подсобке
13:43
В Петроградском районе предотвратили обман пенсионерки
13:39
В Ленобласти 16-летний подросток разбился на автомобиле матери
13:27
В Петербурге мужчине после словесного конфликта выстрелил в спину из травмата
13:23
В центре Петербурга словестный конфликт закончился стрельбой
12:58
В Тихвине во время перетягивания ружья племянница убила своего дядю
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым

Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым

Для «маскировки» негатива со стороны общественности после прямой линии с губернатором Петербурга Александром Бегловым ЦУР Смольного начали активно использовать ботов в социальных сетях.

Напомним, прямая линия с Бегловым состоялась 10 декабря. В ходе трансляции были затронуты вопросы, касающиеся Петербурга, а также планы городских властей на будущее. СМИ и ряд экспертов сообщали, что эфир был спланирован заранее, а острые вопросы просто «вырезаны» из списка.

Чтобы разбавить негативные комментарии от петербуржцев, в ЦУР Смольного решили использовать ботов, которые комментировали новости о прямой линии. По мнению авторов канала «Площадь Восстания», комментарии являются идентичными и носят только позитивный характер.

Ранее СМИ выяснили, что прямая линия с Бегловым была записана заранее. Об этом говорят ошибки, допущенные при монтаже.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 12:23
Смольный попытается найти крайнего после неудачной прямой линии с Бегловым – СМИ
10-12-2022, 14:30
«Что угодно, только не электричество» – источник о причинах прерванной прямой линии Беглова
2-12-2022, 13:03
Неудобные вопросы Пригожина вынудили Смольный отменить прямую линию с губернатором Бегловым
10-12-2022, 11:10
Беглов на прямой линии постарается отвести градус напряжения в сторону — политолог Шестериков
9-09-2020, 09:56
Прямой линии не будет – каковы причины?
28-04-2021, 08:36
Путин снова встретился с Бегловым

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
118
Сегодня, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
0
197
Сегодня, 12:31
В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей
0
150
Сегодня, 12:08
В Невском районе иномарка сбила 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку
Наверх