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Питерец.ру » Общество » Смольный попытается найти крайнего после неудачной прямой линии с Бегловым – СМИ

Смольный попытается найти крайнего после неудачной прямой линии с Бегловым – СМИ

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
gov.spb.ru
Смольный попытается найти крайнего после неудачной прямой линии с Бегловым – СМИ

Как минимум три источника в Смольном и на телеканале «Санкт-Петербург» подтвердили, что прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым шла в записи. Об этом сообщают СМИ.

В субботу, 10 декабря, состоялась прямая линия с Бегловым. Жители Северной столицы присылали вопросы, которые больше всего интересовали их, однако в большинстве своем так и не получили ответов от градоначальника, в том числе из-за «технических проблем» во время эфира. Однако, по информации СМИ, весь диалог с градоначальником был записан заранее.

Выяснилось, что сотрудники канала не разобрались с монтажом заранее отснятого материала и сначала пустили блок с вопросами, который должен был быть в конце. Именно поэтому в «первой части» губернатор неожиданного сказал о двух часах работы в студии.

Источники отметили, что после провала эфира в медийном блоке Смольного начали выдвигать разные версии случившегося, начиная от хакерской атаки и заканчивая плохим самочувствием ответственного за проведение трансляции, а также искать крайних. Не исключено, что уже на следующей неделе в Смольном могут произойти кадровые перестановки.

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