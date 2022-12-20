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Питерец.ру » Общество » Новогодние детские тематические программы в Историческом парке

Новогодние детские тематические программы в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке

Каким был Новый Год в СССР? Как готовились к главному празднику года советские люди? Как они поздравляли друг друга под бой курантов? Как был устроен советский быт?

Об этом с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января юные посетители Исторического парка узнают во время тематической программы «Старый Новый год», специально подготовленной к зимним каникулам!

Программа проходит в экспозиции «100 побед СССР», рассказывающей о том, как жили люди в советское время и о победах того времени: освоении космоса, спортивных рекордах, достижениях промышленности, культуры, искусства и о многом другом! Посетители узнают о новогодних традициях, зародившихся в советское время, но популярных и сегодня!

Возраст: от 7 до 12 лет
Стоимость билета: участники - 250 руб., сопровождающие взрослые – 250 руб.
Даты проведения программы: 24 декабря 2022 – 8 января 2023

Сеансы:

с 24.12.2022 по 30.12.2022 в 14:00 и 17:00;

с 03.01.2023 по 08.01.2023 в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

Программа проводится для группы от 5 участников
Запись по телефону 617-00-90

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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