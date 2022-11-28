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Питерец.ру » Общество » «Эстафета доброты - 2022» в Историческом парке «Россия - моя история»

«Эстафета доброты - 2022» в Историческом парке «Россия - моя история»

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69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
«Эстафета доброты - 2022» в Историческом парке «Россия - моя история»

4 декабря в 12.00 в рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты -2022» в Историческом парке "Россия - моя история" пройдет интерактивная экскурсия на русском жестовом языке для детей «Кто в Петербурге живет?». Экскурсия подготовлена совместно с образовательным центром "Языки без границ".

Участники встретятся с первым российским матросом, научатся завязывать морские узлы, смогут помочь плотнику выбрать материал для строительства дома, узнают, что за транспорт такой «обнимусь», а в конце программы всем предстоит угадать, какие факты о Петербурге - правда, а какие – ложь, в игре «Верю – не верю».

Фестиваль "Эстафета доброты", приуроченный к Международному дню инвалидов, пройдет с 1 по 7 декабря в 54 регионах России, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Участие в экскурсии бесплатное.

Для участия в экскурсии необходима предварительная запись по тел.: +7 993 494 33 05 (WhatsApp, Telegram)

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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