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Питерец.ру » Культура » 100-летие СССР отметят в Историческом парке «Россия – моя история»

100-летие СССР отметят в Историческом парке «Россия – моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
100-летие СССР отметят в Историческом парке «Россия – моя история»

3 ноября в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» по случаю открытия масштабной выставки, приуроченной к 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик, состоится мероприятие в необычном презентационном формате «анти-экскурсия» для современной молодёжи.

Событие. В рамках мероприятия будет проведена экскурсия в новом формате, в котором основной формой общения является не рассказ, а диалог с посетителями по новой мультимедийной экспозиции «100 Побед СССР» и презентация Центра исторического добровольчества «Паруса истории» нового медиа проекта для школьников Санкт-Петербурга «100 лет СССР. История достижений».

Повод. Советское государство было основано 30 декабря 1922 года и просуществовало до конца 1991 года. Достижения страны за весь период ее существования поистине беспрецедентны. Они проявились во всех сферах: науке и технике, спорте, промышленности, медицине, культуре, искусстве, образовании и даже в освоении космического пространства!

Выставка. Посетители смогут заглянуть в комнаты-инсталляции, каждая из которых олицетворяет одно из семи десятилетий существования страны советов и оформлена в соответствии с конкретным историческим периодом: мебель, предметы интерьера, личные вещи, плакаты, техника и другие «архетипы» не только знакомят посетителей с достижениями СССР, но и помогают погрузиться в атмосферу советского периода.

Специальное мультимедийное приложение поможет подробно изучить представленный в экспозиции предметный ряд и его связь с историческими событиями. А при помощи технологии дополненной реальности представители разных профессий и разных эпох – учитель, фронтовая медсестра, инженер, писатель, студент-стройотрядовец и даже «Дед Мороз» расскажут о своем времени.

Медиа проект. По результатам опросов ВЦИОМ в ноябре 2021 г. 41 % респондентов в возрасте 18-35 лет не смогли правильно расшифровать СССР, 48 % не назвали ни одной республики СССР, у 20 % нет любимых советских фильмов. В проекте «100 лет СССР. История достижений» ведущие эксперты в формате видео блогов расскажут школьникам Санкт-Петербурга о советской эпохе и ее достижениях. В проекте принимают участие Доктор экономических наук научный руководитель СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов, Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, Директор музея РЖД Владимир Одинцов, Заместитель директора по научно-организационной работе ВИРа Юлия Ухатова, известный популяризатор атомной науки Андрей Акатов и многие другие.  При этом контент видео-блогов представлен не в стиле типичной ретро-эпохи и романтизированных воспоминаний, а справедливо и рационально, обосновывая значение достижений СССР не только для страны, но и для всего мира. Все материалы можно будет использовать для демонстрации в социальных сетях, в школе, на дополнительных занятиях и даже для семейных просмотров.

Выставка будет расположена в мультимедийной экспозиции «Романовы» и продлится до 20 декабря 2022 года.

Вход на выставку свободный. 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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