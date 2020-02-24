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Питерец.ру » Культура » Масленичная неделя в Историческом парке

Масленичная неделя в Историческом парке

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84
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На масленичной неделе в Историческом парке "Россия-моя история" пройдет новая интерактивная программа по экспозиции «Романовы»

На масленичной неделе в Историческом парке "Россия-моя история" пройдет новая интерактивная программа по экспозиции «Романовы»

"РУССКАЯ НЕДЕЛЯ, КОТОРАЯ ПОТРЯСЛА МИР"

Во время программы посетители узнают, как праздновали Масленицу во времена от Петра I до Николая II. Какие русские забавы были любимыми у царствующих особ, какие факты из их жизни - правда, а какие не больше чем миф.

Что повергало в шок иностранных гостей в масленичную неделю?

Из чего делали муку для выпекания блинов? Участники смогут поделиться друг с другом и своими рецептами традиционного масленичного угощения.

В завершении программы для гостей будет организован мастер-класс «Праздничный сувенир».

Продолжительность программы: 1 час 15 минут

Стоимость: 350 рублей на 1 человека

Организованные группы: от 5 до 20 человек, по предварительной записи.

Индивидуальные посетители: от 5 до 20 человек, посещение по сеансам

26, 27, 28 февраля в 15:00 и 17:00

29 февраля в 12:00, 15:00 и 17:00

Запись организованных групп осуществляется по телефону 617-00-90.
Бассейная, 32, стр.1
Метро "Парк Победы".

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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