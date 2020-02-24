Масленичная неделя в Историческом парке

На масленичной неделе в Историческом парке "Россия-моя история" пройдет новая интерактивная программа по экспозиции «Романовы»
"РУССКАЯ НЕДЕЛЯ, КОТОРАЯ ПОТРЯСЛА МИР"
Во время программы посетители узнают, как праздновали Масленицу во времена от Петра I до Николая II. Какие русские забавы были любимыми у царствующих особ, какие факты из их жизни - правда, а какие не больше чем миф.
Что повергало в шок иностранных гостей в масленичную неделю?
Из чего делали муку для выпекания блинов? Участники смогут поделиться друг с другом и своими рецептами традиционного масленичного угощения.
В завершении программы для гостей будет организован мастер-класс «Праздничный сувенир».
Продолжительность программы: 1 час 15 минут
Стоимость: 350 рублей на 1 человека
Организованные группы: от 5 до 20 человек, по предварительной записи.
Индивидуальные посетители: от 5 до 20 человек, посещение по сеансам
26, 27, 28 февраля в 15:00 и 17:00
29 февраля в 12:00, 15:00 и 17:00
Запись организованных групп осуществляется по телефону 617-00-90.
Бассейная, 32, стр.1
Метро "Парк Победы".