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Питерец.ру » Культура » К 8 марта Исторический парк подготовил для женщин фотосет и экскурсию!

К 8 марта Исторический парк подготовил для женщин фотосет и экскурсию!

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
myhistorypark.ru
К 8 марта Исторический парк подготовил для женщин фотосет и экскурсию!

8 марта 2022 года в Историческом парке пройдет праздничная программа, подготовленная специально для наших милых посетительниц!

С 12.00 до 17.00 в мультимедийной экспозиции "Санкт-Петербург. История развития", в специально созданной фотозоне состоится профессиональная фотосессия с Петром Первым! В роли императора выступит актер, любимец многих представительниц прекрасной половины человечества, телеведущий Леонид Петров. Именно из его уст петербуржцы ежедневно узнают прогноз погоды на одном из популярных телеканалов.

Участницам фотосета для съемки будут предоставлены исторические костюмы.

В праздничную программу включена увлекательная экскурсия по экспозиции, рассказывающей об истории северной столицы, а дополнительным приятным сюрпризом станут живые цветы в подарок!

Фотографии после профессиональной обработки будут отправлены участницам фотосессии на указанные ими электронные адреса.

Стоимость билета на праздничную программу, включающую фотосессию - 350 руб. Предварительная запись не требуется.

Также 8 марта в 11.00, 14.00 и 16.00 пройдут экскурсии "Яды и наряды" в экспозиции "Романовы". Во время экскурсии посетители узнают интересные факты о жизни русских цариц и придворных дам, об их привычках и предпочтениях, секретах красоты и многом другом.

О своем желании посетить экскурсию необходимо сообщить заранее администраторам. Возможна также и предварительная запись по тел. 617-00-90. Адрес: Бассейная улица, 32, строение 1.

Стоимость билета - 100 руб.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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