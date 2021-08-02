Александр Беляков и Валерий Тришин — новые Почетные граждане Ленобласти

В этом году в ходе рейтингового голосования, которое состоялось на последнем заседании шестого созыва Законодательного собрания было определено, кто достоин звания Почётного гражданина Ленинградской области в 2021 году: это бывший первый губернатор Ленинградской области Александр Беляков и возглавлявший почти три десятка лет Ленинградскую областную клиническую больницу Валерий Тришин.

— Я очень рад объявить сегодня имена новых Почетных граждан Ленинградской области, это — достойнейшие люди, ленинградцы — душой и сердцем, труженики и патриоты — много сделавшие для области, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Справка

Александр Семёнович Беляков начал свою трудовую деятельность в 17 лет.

В 1990 году А.С. Беляков был избран депутатом Ленинградского областного Совета народных депутатов. В октябре 1991 года Указом Президента Российской Федерации был назначен главой Администрации Ленинградской области.

В сложные 1990-е годы Александр Беляков многое сделал для дальнейшего развития региона.

Профессионализм Александра Белякова и приверженность своему делу неоднократно были оценены на федеральном и региональном уровнях.

Валерий Михайлович Тришин возглавлял Ленинградскую областную клиническую больницу более 29 лет. Весь профессиональный путь Валерия Тришина от участкового врача-педиатра до главного врача крупнейшего медицинского учреждения региона связан с Ленинградской областью. За время его руководства больница превратилась в крупнейший региональный лечебный и консультативный центр с новейшим оборудованием, применением высокотехнологичных методов диагностики и лечения не только для населения Ленинградской области, но и всего Северо-Запада.