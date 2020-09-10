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Питерец.ру » Спорт » В Гатчине дан старт новому сезону Лиги школьного спорта

В Гатчине дан старт новому сезону Лиги школьного спорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области начался сезон школьных спортивных игр

В торжественном параде приняли участие представители всех 18 муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. 

Почетными гостями праздника стали координатор партийного проекта «Детский спорт», 3-х кратная Олимпийская чемпионка, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина и депутат Государственной думы РФ, общественный деятель и телеведущая Оксана Пушкина.

Приветствуя спортсменов, Ирина Роднина напомнила, что именно в Гатчине берут свое начало Лига школьного спорта и создание первых спортивных школьных клубов.

«Сегодня в Ленинградской области их около трехсот. Нигде больше спортивное школьное движение не развивается так активно», — отметила  Ирина Роднина.

В рамках торжественного открытия Лиги школьного спорта состоялось знаковое событие для города Гатчины — Ирина Роднина и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подписали соглашение о сотрудничестве в процессе строительства Ледовой арены в микрорайоне «Аэродром». В настоящее время проектно-сметная документация объекта проходит экспертную оценку.

В преддверии официальной церемонии открытия нового сезона Лиги школьного спорта здесь, на стадионе государственного института прошел первый Финал Кубка Лиги школьного спорта по футболу среди девушек. Победителями соревнований стали девушки из команды «Славатор» Лодейнопольского района.

В этом учебном году команды школьных спортивных клубов региона также будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол, бадминтон, хоккей в валенках, флорбол, черлидинг, шахматы, мини-гандбол и плавание.
Завершился праздник награждением школьных спортивных клубов, ставших лучшими в Лиге школьного спорта в прошлом сезоне.

Справка

Сегодня в Гатчинском районе функционируют более 360 спортивных объектов, более 84 000 жителей занимаются спортом, все гатчинские школы вошли в партийный проект «Детский спорт». Во многом этому способствует губернаторская программа по развитию спортивной инфраструктуры — во всех районах Ленинградской области строятся и ремонтируются спортплощадки, спортзалы, бассейны, ледовые арены.

В Ленинградской области создано 283 школьных спортивных клуба, в которых состоят более 40 тысяч учащихся. В 2019 году в рамках Лиги школьного спорта Ленинградской области прошли более 500 турниров муниципального, регионального и всероссийского уровней — фестиваль дворовых и национальных видов спорта, Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима», спортивные состязания по различным видам спорта. В рамках направления «Школа – территория спорта» в городе Гатчина прошли I Всероссийские сельские игры.

Источник: Администрация Ленобласти
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