ЗакС согласился с решением Беглова увеличить на 20 млрд рублей «непрозрачный» резервный фонд Петербурга

Резервный фонд Петербурга увеличат на 20 млрд рублей. Соответствующее решение вынес ЗакС. При этом журналисты уже сообщали о непрозрачности трат средств. Теперь резервный фонд губернатора Беглова составляет 50 млрд рублей.

Поправку одобрили 16 ноября. При этом ранее предложений от других представителей власти было несколько десятков, однако до второго чтения дошло только губернаторское.

Некоторые парламентарии усомнились в необходимости такой инициативы. Например, депутат Борис Вишневский раскритиковал предложение. Он отметил, что можно прямо расписать расходы бюджета, а не записывать их в «туманные» резервы.

Как ранее отмечали СМИ, средства из фонда расходуются непрозрачно. При этом неизвестно, на какие цели направляютсяденьги и используют ли их.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что резервы города идут в фонд «Победа». Администрация Александра Беглова может переводить любые суммы в эту организацию из бюджета города. Не исключено, что такую схему используют для освоения денег налогоплательщиков. В самом фонде ответить на вопросы о расходовании денег не смогли.