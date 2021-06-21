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Питерец.ру » Экономика » Резервный фонд Петербурга будет увеличен

Резервный фонд Петербурга будет увеличен

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Опубликовал: Вадик Котов
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На объем резервного фонда Петербурга будут временно сняты ограничения.

Сегодня бюджетно-финансовый комитет законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрил инициативу снятия ограничения на объем резервного фонда.

В настоящее время размер резервного фонда не может превышать 3% от объемов расходов городской казны. Приостановить действие этой нормы и тем самым позволить увеличить фонд предложили в Смольном. Средства на борьбу с коронавирусом в 2021 году расходуются динамичнее, чем в предыдущем, объяснил вице-губернатор Эдуард Батанов. 

По его словам, поскольку в ближайшее время ЗакС уйдет на каникулы, лучше уже сейчас дать городскому правительству право увеличивать фонд, а не ждать осени. 

— Лучше обезопаситься, — отметил Батанов. 

Ранее вице-губернатор утверждал, что из 20,3 млрд рублей в резервном фонде в июне осталось чуть больше 7 млрд рублей. При этом почти все потраченные деньги ушли на антиковидные мероприятия. 

Напомним, до эпидемиологического кризиса резервный фонд Петербурга составлял 1 млрд рублей. Весной 2020 года ЗакС по инициативе Смольного снял ограничения на объем резервного фонда, временно предоставив городской администрации возможность тратить эти средства, не согласовывая с парламентом. Бюджетом на 2021 год был предусмотрен резервный фонд в размере 20,3 млрд рублей.

Источник: ЗакС.ру
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