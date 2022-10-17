В Петербурге увеличат расходы на охрану окружающей среды

В бюджете будущего года увеличатся расходы на охрану окружающей среды. Так, если в этом году эта сумма составила около 3,28 млрд рублей, то в 2023 году ее планируют увеличить до 4,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по экологии и природопользованию заявил заместитель председателя профильного комитета Администрации города Михаил Страхов.

Расходы на мероприятия по охране водных объектов, предотвращению затоплений и ликвидации их последствий составят 882,5 млн рублей. В частности, в следующем году планируется убрать 344 водных объекта, расчистить русла рек, провести работы по экологическому восстановлению водоемов и др. Кроме того, будет приобретена новая специализированная природоохранная техника и отремонтирована действующая. Специалисты проведут работы по устранению свалок и терриконов, планируется увеличить количество пунктов приема опасных отходов (экопункты, экотерминалы, экомобили).

Субсидии на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации специализированной техники составят порядка 345 млн рублей, на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и захоронение ТКО – 109,6 млн, проведение государственного экологического мониторинга – порядка 35 млн рублей. Общие расходы комитета составят в 2023 году 4,5 млрд рублей, в 2024 году – 4,3 млрд рублей, в 2025 – 3,7 млрд рублей.