Резервный фонд пополнился

«Питерец.ру» сообщает, что российское правительство увеличило объем резервных средств. Туда дополнительно было направлено 273,4 млрд руб. Большая часть этой суммы – это деньги, полученные от продажи энергоресурсов за первый квартал 2021 года.

Выделенные средства будут направлены на поддержку экономики в контексте санкций. Сейчас необходимо обеспечить стабильность нашей системе. Кабинет Мишустина всерьез занимается данным вопросом. Деньги резервного фонда также будут направлены на поддержку пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.

Власти Петербурга тоже предпринимают серьезные усилия на поддержку экономики города. В Смольном уделяют особое внимание социальным проектам и сфере бизнеса. Город выделил большие деньги на предоставление льготных кредитов предпринимателям.