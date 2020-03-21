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Питерец.ру » Экономика » Деньги на поддержку бизнеса?

Деньги на поддержку бизнеса?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
moika78.ru
Власти Петербурга могут выделить 5 млрд. руб. в помощь бизнесу

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы задумались над вопросом помощи бизнесу. В городе могут выделить для этого 5 млрд. руб. В качестве источника финансирования используют вариант с перенаправлением средств. Вместо денег для строительства ряда дорог появится резервный фонд для поддержки бизнеса.

Пока это только идея, но она вполне может быть реализована на практике. Малый и средний бизнес нуждается в поддержке, поскольку многие компании и индивидуальные предприниматели теряют средства из эпидемии вируса. В частности, в достаточно трудном положении оказались рестораторы. Более 30 представителей этой сферы обратились с письмом к Александру Беглову с просьбой оказать помощь отрасли.

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