Деньги на поддержку бизнеса?

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы задумались над вопросом помощи бизнесу. В городе могут выделить для этого 5 млрд. руб. В качестве источника финансирования используют вариант с перенаправлением средств. Вместо денег для строительства ряда дорог появится резервный фонд для поддержки бизнеса.

Пока это только идея, но она вполне может быть реализована на практике. Малый и средний бизнес нуждается в поддержке, поскольку многие компании и индивидуальные предприниматели теряют средства из эпидемии вируса. В частности, в достаточно трудном положении оказались рестораторы. Более 30 представителей этой сферы обратились с письмом к Александру Беглову с просьбой оказать помощь отрасли.