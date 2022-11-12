ента новостей

14:01
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в преступлении сексуального характера
13:35
В Петербурге мужчина избил битой своего знакомого
13:18
В Торковичах подросток ограбил пенсионерку
13:13
Во Фрунзенском районе обнаружены трупы двух петербуржцев
13:08
В Ленобласти столкнулись иномарка и «КамАЗ», есть пострадавший
13:04
Ленобласть расширяет присутствие своих фермеров в торговых сетях
13:03
В Ленобласти "Хендэ Элантра" вылетела в кювет, пострадала пассажирка
13:02
Петербургским чиновникам предложили сделать «резервным фондом Беглова» весь городской бюджет
10:35
Они хотят разговаривать, но не желают слушать
10:11
Займутся дачными дорогами
09:24
Назальная вакцина стала популярной
19:58
В Мариинском дворце рассказали о писателях XX века
18:50
«Единая Россия» в Петербурге организовала спортивный праздник для детей резервистов
18:48
Киберполигоны должны стать базой обучения профильных специалистов
18:43
В Ленобласти начался очередной отбор территорий для благоустройства
18:25
Путешествие из Москвы в Петербург в АРТМУЗЕ
17:44
В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за квартирную кражу
14:58
Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для глухих
14:11
На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность
13:01
Фестиваль «Мир пряника»
12:38
В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи
12:25
В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки
12:22
В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников
12:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
12:12
В Кронштадте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
12:09
В Петербурге задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого
11:15
«Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации
10:59
В Тихвине пенсионерка лишилась крупной суммы денег поверив в историю про ДТП
10:53
В Приозерске пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей
10:32
По поручению прокурора Ленобласти проведено благоустройство дворовой территории
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербургским чиновникам предложили сделать «резервным фондом Беглова» весь городской бюджет

Петербургским чиновникам предложили сделать «резервным фондом Беглова» весь городской бюджет

0
52
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Петербургским чиновникам предложили сделать «резервным фондом Беглова» весь городской бюджет

Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил о том, что резервный фонд Беглова имеет большую важность для города. Однако в СМИ это заявление высмеяли.

Напомним, ранее власти не приняли ни одной поправки от депутатов. Инициативы градоначальника Александра Беглова, связанные в том числе и с «резервами» города, прошли. По мнению Корабельникова, резервный фонд имеет важное значение для Северной столицы, поэтому перераспределять его нельзя.

Авторы Telegram-канала «Занимательная конспирология» усомнились в том, что вице-губернатор хорошо разбирается в принципах распределения власти. Они также предложили ему «довести все до абсурда» и назвать «резервным фондом Беглова» всю казну Петербурга.

«Захочет – купит корову, захочет козу, купит козу. Захочет все деньги на СВО потратить — извольте, ваше сиятельство. Беглов же у нас «пуп земли», а не избиратели», — саркастично подметили редакторы.

Стоит отметить, что в рамках рассмотрения поправок в бюджет были отклонены даже такие важные инициативы, как поддержка спортсменов или приютов для животных. По мнению СМИ, это стало очередным подтверждением того, что теперь депутаты существуют только для того, чтобы «подтверждать» инициативы Беглова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-06-2021, 13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
28-04-2022, 19:00
Вострецов не поверил утверждению Беглова о провале реформ Петербурга по вине Запада
5-05-2022, 13:56
Социолог Шугалей оценил возможность отставки петербургского губернатора
12-09-2019, 08:52
Ожидания от Беглова
18-05-2022, 17:56
Эрнест Макаренко осудил нежелание Беглова сделать Петербург и Луганск побратимами
25-05-2019, 09:34
Горожане за Беглова

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 13:08
В Ленобласти столкнулись иномарка и «КамАЗ», есть пострадавший
0
57
Сегодня, 13:03
В Ленобласти "Хендэ Элантра" вылетела в кювет, пострадала пассажирка
0
109
Вчера, 12:25
В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки
0
102
Вчера, 12:22
В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников
Наверх