Петербургским чиновникам предложили сделать «резервным фондом Беглова» весь городской бюджет

Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил о том, что резервный фонд Беглова имеет большую важность для города. Однако в СМИ это заявление высмеяли.

Напомним, ранее власти не приняли ни одной поправки от депутатов. Инициативы градоначальника Александра Беглова, связанные в том числе и с «резервами» города, прошли. По мнению Корабельникова, резервный фонд имеет важное значение для Северной столицы, поэтому перераспределять его нельзя.

Авторы Telegram-канала «Занимательная конспирология» усомнились в том, что вице-губернатор хорошо разбирается в принципах распределения власти. Они также предложили ему «довести все до абсурда» и назвать «резервным фондом Беглова» всю казну Петербурга.

«Захочет – купит корову, захочет козу, купит козу. Захочет все деньги на СВО потратить — извольте, ваше сиятельство. Беглов же у нас «пуп земли», а не избиратели», — саркастично подметили редакторы.

Стоит отметить, что в рамках рассмотрения поправок в бюджет были отклонены даже такие важные инициативы, как поддержка спортсменов или приютов для животных. По мнению СМИ, это стало очередным подтверждением того, что теперь депутаты существуют только для того, чтобы «подтверждать» инициативы Беглова.