В Ленобласти проходят учения пожарных и спасателей

В Кингисеппском районе Ленинградской области вчера стартовали двухдневные командно-штабные учения.
Подразделения МЧС России по Ленинградской области, Леноблпожспас, Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления отрабатывают совместные действия в чрезвычайных ситуациях.
В рамках учений состоялись смотр сил и средств единого пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области, проверка материально-технического обеспечения подразделений.