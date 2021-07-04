В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения

Группа противодействия терроризму Келецко-Берлинской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, отразила нападение условного противника на военный объект.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа «неприятеля» незаметно проникла на территорию воинской части, пытаясь захватить оружие, боеприпасы, и произвести подрыв тыловых сооружений.

Группа антитеррора была поднята по тревоге и оперативно прибыла к месту выполнения задач. Военнослужащие с применением бронетехники, провели блокировку путей отхода и уничтожение вооруженных боевиков. Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, использовалось большое количество холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымовых гранат.

Данные учения в воинских частях общевойскового объединения проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в ситуациях различного характера.