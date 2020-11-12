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Питерец.ру » Политика » В Администрации Ленобласти новые назначения

В Администрации Ленобласти новые назначения

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57
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Новые назначения в Администрации Ленинградской области

Распоряжением губернатора Ленинградской области председателем комитета Ленинградской области по транспорту назначен Михаил Сергеевич Присяжнюк.

До этого момента Михаил Присяжнюк был заместителем начальника Управления Ленинградской области по транспорту. 

Комитет по транспорту вместо Управления появился в обновленной структуре органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2020 года № 89-пг.

Михаил Присяжнюк родился 28 сентября 1979 года. Закончил в 2001 году военный институт внутренних войск МВД России. В администрации Ленинградской области работает с 2016 года.

Источник: Администрация Ленобласти
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