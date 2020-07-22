Тактические учения добровольцев

Реализуя решения Ленинградского областного отделения ВДПО о развитии пожарного добровольчества на территориях муниципальных образований, в Тосненском районе прошли совместные пожарно-тактические учения 27 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС по Ленинградской области и недавно созданный ДПК ВДПО Тосненского района.

В учениях приняла участие пожарная техника, ранее переданная добровольцам Главным управлением МЧС по Ленинградской области.

По сценарию учений поочередно поджигались четыре, заранее построенных и подготовленных домика. Дома для имитации пожара в разных условиях собраны из материалов различной горючести от дерева до газобетона. Обучение методам тушения пожаров было максимально приближено к реальным условиям. Пожарные 86 ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС по Ленинградской области продемонстрировали добровольцам слаженные и профессиональные действия при тушении пожара, после чего был произведен разбор учений.

В период развития и становления добровольчества в районе такие учения будут проводится на регулярной основе.









