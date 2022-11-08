В Ленобласти построен новый газопровод

22-километровый межпоселковый газопровод позволит газифицировать деревни Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и поселок Ропша в Ломоносовском районе.

Объект построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. Работы провела компания «Газпром газораспределение Ленинградская область».

«Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 250 домовладений. Для подключения домов в деревнях Рапполово и Тиммолово уже построены распределительные газопроводы. В 2023 году планируется строительство распределительных сетей в деревнях Алакюля, Капорское, Куттузи, Пигелево и Кемпелево», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию. Это можно сделать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на странице ВКонтакте vk.com/gro_lenobl, по электронной почте [email protected], на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».