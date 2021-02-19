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Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения

На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Шесть полос движения введут на участке трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области

Главгосэкспертиза России изучила представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию автомобильной дороги А-181 «Скандинавия». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Федеральная трасса А-181 «Скандинавия», длиной около 200 км, проходит от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией и обеспечивает выход автотранспорта на европейский маршрут E-18, также связывающий Россию со Швецией и Норвегией. Дорогу, построенную в 1994 году по нормам II категории, планируют полностью реконструировать и довести до современных стандартов, включая установку интеллектуальных транспортных систем. Весь проект разбит на пять участков.

Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция участка с 65-го по 100-й км автодороги «Скандинавия». После реконструкции длина данного отрезка трассы, приведенного к нормам IБ категории, увеличится незначительно – с 35 до 35,625 км, а число полос движения возрастет с двух до шести с увеличением ширины земляного полотна с 15 до 35 м. Кроме того, в ходе реализации проекта предусматривается реконструкция четырех развязок в двух уровнях, строительство трех надземных пешеходных переходов, на всем протяжении участка установят освещение и автоматизированные системы управления дорожным движением.

После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены корректировки, в том числе вызванные выделением этапов строительства, связанным, прежде всего, с переустройством сетей газоснабжения в зоне примыкания к автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области и уточнением объема работ по их переустройству. В частности, здесь демонтируют и переуложат трассы магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», переустроят распределительный газопровод к поселку Каменка и распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Ленинградской области», подводящий газ к поселку Пушное.

На повторное рассмотрение в Главгосэкспертизу России были представлены, в числе прочих материалов, актуализированные результаты инженерных изысканий, откорректированные проектные решения в части организации строительства по переустройству газопроводов, в части обеспечения пожарной безопасности, внесен и ряд других изменений, одобренных экспертами.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»). Проектная организация – ООО «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект».

Источник: Главгосэкспертиза
Все по теме: Ленобласть ремонт дорог
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