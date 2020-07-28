Столицей Ленобласти в 2021 году останется Всеволожск

Всеволожск сохранит в 2021 году статус столицы Ленинградской области, который присваивается населенному пункту, где проходят центральные торжества по случаю Дня рождения региона.

В связи с отменой из-за пандемии коронавируса в этом году традиционного центрального праздника — статус столицы области сохранится за Всеволожском и на следующий год, а город Тосно, который должен был стать столицей региона в 2021-м, получит эту возможность в 2022-м.

Всего в этом году семь населённых пунктов подали заявки на соискание звания столицы региона. В число претендентов вошли города Волхов, Ивангород, Кириши, Кировск, Луга, Пикалево и Сосновый Бор. Но из-за пандемии решений по поступившим заявкам комиссия не принимала.

Старт приема заявок на определение столицы региона в 2023 году будет объявлен в следующем году.

Справка

Конкурс «Столица Ленинградской области» проводится среди муниципальных районов (городского округа) согласно положению о его организации, утвержденному постановлением правительства Ленинградской области от 17 мая 2018 года.

Статус столицы Ленинградской области дается на один год, не чаще, чем раз в 10 лет.