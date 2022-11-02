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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти семьям мобилизованных компенсируют часть затрат на ЖКХ

В Ленобласти семьям мобилизованных компенсируют часть затрат на ЖКХ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти семьям мобилизованных граждан компенсируют часть затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В Ленинградской области семьям мобилизованных граждан компенсируют часть затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — 50% от норматива.

Постановление о ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, и членам их семей подписано губернатором региона Александром Дрозденко. Подать заявление можно будет с 7 ноября 2022 года. 

Оно распространяется на мобилизованных граждан, совместно проживающих с ними родителей, супругов, детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет, и касается граждан, у которых место жительства или пребывания — Ленинградская область. 

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Туда либо в МФЦ нужно обратиться для назначения компенсации. Она предоставляется на одно жилое помещение по выбору получателя. 

Если заявление будет подано с 7 ноября до 31 декабря 2022 года, то компенсация будет назначена с 1 октября 2022 года, но не ранее даты возникновения на неё права, при подаче заявления после 31 декабря 2022 года – с 1 числа месяца подачи заявления. Перечисление производится не позднее 25 числа месяца, следующего за текущим.

Источник: Администрация Ленобласти
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