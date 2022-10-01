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Для мобилизованных граждан на полигоне «Лужский» в Ленобласти после интенсивных занятий организована культурная программа

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Для мобилизованных граждан на полигоне «Лужский» в Ленобласти после интенсивных занятий организована культурная программа

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области перед мобилизованными гражданами, проходящими курс восполнения навыков и знаний по предметам боевой подготовки выступил вокально-инструментальный ансамбль Пограничных войск ФСБ России.

Подобные культурно-патриотические мероприятия будут проходить в воинских частях и соединениях ЗВО на регулярной основе весь период проведения частичной мобилизации.

В настоящее время на территории нескольких общевойсковых полигонов ЗВО продолжаются занятия с мобилизованными гражданами в дневное и ночное время. Все военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, восстанавливают свои навыки по эксплуатации и обслуживанию вооружения и военной и специальной техники.

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