В Петербурге блокадников «попросили» сдать свои сбережения в пользу мобилизованных?

Петербургский пользователь «ВКонтакте» Александр Фадеев сообщил, что его маме позвонили якобы из общества блокадников и пригласили прийти за подарком ко Дню пожилых. Естественно женщина захотела забрать свой презент и пришла по адресу, но там ее «попросили» расписаться в тетрадке и заплатить при этом 1 тысячу рублей, которые будто бы пойдут на нужды мобилизованных граждан. Петербуржец добавил, что он после этого позвонил в локальное отделение «Единой России», где ему ответили, что об этом им ничего неизвестно.

Тема помощи призванным на СВО петербуржцам является одной из главных для пиара губернатора Александра Беглова. Неудивительно, что несколько раз в неделю появляются сообщения пресс-службы Смольного как градоначальник решил проблему новобранца или закупил для мобилизованных дополнительную экипировку.

Однако горожане наоборот сигнализируют о недостатке еды в воинских частях, из-за чего членам семей призванных приходится перекидывать им провизию через забор.

Помимо этого, в Северной столице имеются и другие проблемы в рамках частичной мобилизации, которая проходит со множеством грубых нарушений. Эксперты связывают их с неэффективностью Александра Беглова, который возглавляет призывную городскую комиссию.