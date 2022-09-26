В Петербурге состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан в формируемые воинские части и подразделения

На территории Фрунзенского районного военного комиссариата города Санкт-Петербурга состоялась торжественная отправка граждан на переподготовку по своим военно-учётным специальностям в рамках частичной мобилизации.
В ходе проведения инструктажа перед отправкой в военкомате, гражданам была предоставлена информация о том, в какую учебную часть они направляются, о сроках переподготовки, а также были даны ответы на интересующие вопросы.
По прибытии в учебные части военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом на пунктах переодевания личного состава. Далее им предстоит пройти мероприятия боевой подготовки, после чего они будут направлены на пополнение воинских частей и подразделений.
Как и по всей стране мобилизации подлежат граждане, ранее прошедшие военную службу в Вооруженных Силах и имеющие определённые военно-учётные специальности. В первую очередь призываются граждане, имеющие боевой опыт.