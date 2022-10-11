СПбГМТУ в онлайн-формате провел встречу с университетами Республики Индонезии

В понедельник, 10 октября, в онлайн-формате состоялась встреча сотрудников департамента международного сотрудничества СПбГМТУ с представителями одного из старейших государственных университетов Индонезии - Университетом Гаджа Мада (Gadjah Mada University), а также Института аэрокосмических технологий им. А.Адисутджипто (Adisutjipto Institute Of Aerospace Technology).

Директор ДМС Кирилл Рождественский выступил с презентацией об образовательных направлениях и сферах научных исследований СПбГМТУ. Профессор кафедры механической и промышленной инженерии Инженерного факультета Университета Гаджа Мада Мухаммад Ахсин Муфлихун рассказал о развитии исследований в области цифровых промышленных технологий, «умного» производства, энергосберегающей и альтернативной энергетики, биомедицинских материалов, автономных аппаратов и роботов. Профессор кафедры аэрокосмической инженерии Института аэрокосмических технологий Прасетио Эди сделал презентацию о разработках в области перспективных морских аппаратов и морской робототехники.

Стороны обсудили возможности образовательных обменов для учащихся магистратуры и дополнительных образовательных программ по направлениям цифровых промышленных технологий, менеджмента, робототехники. По итогам встречи достигнута договоренность о подписании меморандума о взаимодействии между СПбГМТУ и Университетом Гаджа Мада.