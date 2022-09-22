СПбГМТУ принял участие в IX Международной конференции «Российское судостроение»

Ежегодная конференция «Российское судостроение» прошла 20-21 сентября в конференц-зале отеля Park Inn Пулковская. Представители СПбГМТУ приняли участие в мероприятии. Кроме того, Морской технический университет организовал мастер-классы для участников конференции.

Организаторы конференции – ЦНИИ Морфлота, Центр технологии судостроения и судоремонта и издательство «Морской Петербург» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета по промышленной политике правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Морского Совета при правительстве Санкт-Петербурга.

На пленарном заседании конференции выступил директор Института информационных технологий СПбГМТУ, декан факультета цифровых промышленных технологий Алексей Липис с докладом «Цифровые технологии в проектировании морской техники: реалии и перспективы».

В Корабелке при поддержке НЦМУ «Передовые цифровые технологии» и Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ прошли мастер-классы «3D-сканирование и современные методы измерений» и «Внедрение аддитивных технологий».

В мастер-классах участвовали представители ПАО «Газпром», ООО «МСС», АО «Силовые машины», АО «ЦС «Звездочка», ООО «Айякс», АО «Архангельский траловый флот», ПАО «Сбербанк» и АО «Кронштадтский морской завод».

Участникам мастер-класса «3D-сканирование и современные методы измерений» подробно рассказали о принципах работы и уникальных возможностях 3D-сканирования, недоступных при использовании других инструментов геометрического контроля. Показали работу ручного 3D-сканера с оптическим трекером, предоставили возможность познакомиться с его работой, провести калибровку прибора, сканирование изделия и получить результат измерений. Кроме того, слушателям продемонстрировали специализированное программное обеспечение для контроля геометрии и системы обратного проектирования. Его применение в сочетании с 3D-сканерами обеспечивает широкие возможности для реверсного инжиниринга.

Второй мастер-класс «Внедрение аддитивных технологий» познакомил слушателей с современными аддитивными технологиями, особенностями их использования и внедрения. Обсуждались необходимые этапы организации аддитивного производства. Особое внимание было уделено вопросам входного контроля материалов, которые применяются в аддитивном производстве, контролю качества получаемых заготовок, их постобработки, а также требованиям по перепроектированию изделий и технологическим ограничениям. В завершение участникам показали роботизированные установки прямого лазерного выращивания, разработанные в ИЛИСТ СПбГМТУ.