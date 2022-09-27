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Питерец.ру » Общество » Состоялось открытие совместной российско-китайской лаборатории полярных технологий и оборудования

Состоялось открытие совместной российско-китайской лаборатории полярных технологий и оборудования

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Состоялось открытие совместной российско-китайской лаборатории полярных технологий и оборудования

22 сентября Морской технический университет и Харбинский инженерный университет (ХИУ) в торжественной обстановке в онлайн-формате провели церемонию открытия российско-китайской лаборатории полярных технологий и оборудования в рамках инициативы «Пояс и Путь», а также первое заседание ученого совета лаборатории.

Соглашение о создании совместной лаборатории подписано между университетами в 2019 году. Проект был поддержан Правительствами России и Китая и включен в План мероприятий в рамках годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Церемония была организована на высоком уровне. Открыл заседание представитель департамента науки и технологий провинции Хэйлунцзян ЧжанЧанбинь, который отметил, что Хэйлунцзянактивно участвует в глобальной инициативе Китая «Пояс и Путь». Совместная лаборатория – это важная сила и хорошая платформа дляобразовательного сотрудничества и научного обмена между экспертами и академиками.

Вице-президент ХИУ профессор Инь Цзинвэйподчеркнул, что университет придает большое значение сотрудничеству с Россией. Министерство науки и образования Китая утвердило работу первых 14 лабораторий, среди которых и созданная с СПбГМТУ совместная лаборатория.

Для координации работы лаборатории создается ученый совет из числа ведущих специалистов по полярной тематике из СПбГМТУ, ХИУ и профильных организаций России и Китая.

Со-руководители Лаборатории – вице-президент ХИУ Хань Дуаньфэн и директор департамента международного сотрудничества профессор Кирилл Кирилл Рождественский рассказали о результатах и перспективных направлениях сотрудничества. В дискуссии выступили члены ученого совета.

Профессор Сун Бо рассказал о своей научной специализации – исследовании полярных ледников, отметив, что большую роль в его работе сыграл научный руководитель докторской диссертации – выпускник Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ).

У Ган – сотрудник НИИ №708 MARIC - один из конструкторов китайского ледокола «Снежный дракон», занимается проектированием оборудования и техники для Арктики. «Мой научный руководитель учился в ЛКИ. Мы хорошо понимаем ледоколы российского производства. Хотим повысить уровень нашей техники, нужны новые методики и концепции эксплуатации ледовых судов», - отметил г-н У.  

Профессор ДВФУ Александр Беккер подчеркнул, что работа лаборатории увеличит возможности вузов по исследованию Арктики. Заведующий лабораторией КГНЦ Кирилл Сазонов выделил для исследования проблему движения крупнотоннажных судов в ледовых условиях, необходимость проведения расчетов характеристик ледяных образований и изучения свойств льда.

Профессор Владимир Тряскин рассказал о важной задаче по проектированию конструкций ледоколов по новым требованиям к ледовым нагрузкам, созданию специального программного обеспечения. Профессор Вадим Гончаров рассказал об исследованиях в области экологии в Арктике, о важности привлечения студентов к работе.

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