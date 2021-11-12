СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет на XIV Петербургском международном инновационном форуме представил свои разработки в рамках НЦМУ и Приоритет 2030, в области цифровых и аддитивных технологий.

Основной темой XIV Петербургского международного инновационного форума, который проходит 10-12 ноября в Экспофоруме, стала «Новая промышленная политика. Готовность к изменениям».

В рамках конгрессных мероприятий особое внимание уделено таким актуальным темам, как технологическая независимость и информационная безопасность, молодежное предпринимательство, развитие цифровых технологий с внедрением digital-инструментов, кадровый потенциал.

Лаборатория виртуальной реальности СПбГМТУ презентовала цифровую многопользовательскую виртуальную среду, которая включает в себя как программные, так и аппаратные модули для быстрого создания прикладных решений и экспериментальный стенд «Управление роботизированным манипулятором с помощью экзоскелета с обратной связью и технологией виртуальной реальности».

Институт лазерных и сварочных технологий представил высокоточные крупногабаритные детали сложной формы из металлических порошков, изготовленные на роботизированных установках прямого лазерного выращивания, превышающие по своим технико-экономическим показателям зарубежные аналоги.

Работу децентрализованного управления в группе роботов мультиагентной системы образеца робототехнического манипулятора с системой технического зрения и интеллектуальным управлением продемонстрировали научные сотрудники лаборатории киберфизических систем и интернета вещей.

Напомним, что СПбГМТУ является участником федеральной программы «Приоритет-2030» - победителем специальной части гранта среди отраслевых вузов. Цель программы – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.