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Питерец.ру » Экономика » СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме

СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Корабелка принимает участие в ежегодном Петербургском международном инновационном форуме 2021  

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет на XIV Петербургском международном инновационном форуме представил свои разработки в рамках НЦМУ и Приоритет 2030, в области цифровых и аддитивных технологий.

Основной темой XIV Петербургского международного инновационного форума, который проходит 10-12 ноября в Экспофоруме, стала «Новая промышленная политика. Готовность к изменениям».

В рамках конгрессных мероприятий особое внимание уделено таким актуальным темам, как технологическая независимость и информационная безопасность, молодежное предпринимательство, развитие цифровых технологий с внедрением digital-инструментов, кадровый потенциал.

Лаборатория виртуальной реальности СПбГМТУ презентовала цифровую многопользовательскую виртуальную среду, которая включает в себя как программные, так и аппаратные модули для быстрого создания прикладных решений и экспериментальный стенд «Управление роботизированным манипулятором с помощью экзоскелета с обратной связью и технологией виртуальной реальности».

Институт лазерных и сварочных технологий представил высокоточные крупногабаритные детали сложной формы из металлических порошков, изготовленные на роботизированных установках прямого лазерного выращивания, превышающие по своим технико-экономическим показателям зарубежные аналоги.

Работу децентрализованного управления в группе роботов мультиагентной системы образеца робототехнического манипулятора с системой технического зрения и интеллектуальным управлением продемонстрировали научные сотрудники лаборатории киберфизических систем и интернета вещей.

Напомним, что СПбГМТУ является участником федеральной программы «Приоритет-2030» - победителем специальной части гранта среди отраслевых вузов.  Цель программы – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Источник: СПбГМТУ
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