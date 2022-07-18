Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров

15 июля в Смольном состоялась торжественная Церемония единого выпуска президентской программы подготовки управленческих кадров 2021/2022
По результатам успешного завершения обучения группы слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров «Стратегический менеджмент» благодарственными письмами Администрации Санкт-Петербурга награждены сотрудники СПбГМТУ:
- Елена Счисляева - проректор по образовательной деятельности;
- Ольга Сайченко - начальник управления непрерывного образования;
- Анастасия Кулиева - начальник отдела дополнительного профессионального образования;
- Елена Палкина - профессор кафедры «Инновационная экономика».
Благодарственные письма ФБУ «Федеральный ресурсный центр» вручены:
- Евгению Малышеву - профессору кафедры «Инновационная экономика»
- Елене Балашовой - декану инженерно-экономического факультета
- Ларисе Кох - начальнику отдела аспирантуры
- Инне Красовской – заведующей кафедрой «Международные экономические отношения».
Благодарственных писем Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра также удостоены: начальник управления информационных технологий Андрей Куркин и ведущий специалист отдела дополнительного профессионального образования Вячеслав Приходько.
Также на церемонии были вручены дипломы о профессиональной переподготовке и памятные подарки 11 слушателям президентской программы СПБГМТУ «Стратегический менеджмент».