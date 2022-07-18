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Питерец.ру » Экономика » Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров

Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПБГМТУ
Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров

15 июля в Смольном состоялась торжественная Церемония  единого выпуска президентской программы подготовки управленческих кадров 2021/2022

По результатам успешного завершения обучения группы слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров «Стратегический менеджмент» благодарственными письмами Администрации Санкт-Петербурга награждены сотрудники СПбГМТУ:

  • Елена Счисляева - проректор по образовательной деятельности;
  • Ольга Сайченко - начальник управления непрерывного образования;
  • Анастасия Кулиева - начальник отдела дополнительного профессионального образования;
  • Елена Палкина - профессор кафедры «Инновационная экономика».                                                                            

Благодарственные письма ФБУ «Федеральный ресурсный центр» вручены:

  • Евгению Малышеву - профессору кафедры «Инновационная экономика»
  • Елене Балашовой - декану инженерно-экономического факультета
  • Ларисе Кох - начальнику отдела аспирантуры
  • Инне Красовской – заведующей кафедрой «Международные экономические отношения».

Благодарственных писем Санкт-Петербургского  межрегионального ресурсного центра также удостоены: начальник управления информационных технологий Андрей Куркин и ведущий специалист отдела дополнительного профессионального образования Вячеслав Приходько.

Также на церемонии были вручены дипломы о профессиональной переподготовке и памятные подарки 11 слушателям президентской  программы СПБГМТУ «Стратегический  менеджмент».

Источник: СПБГМТУ
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