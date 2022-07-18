Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров

15 июля в Смольном состоялась торжественная Церемония единого выпуска президентской программы подготовки управленческих кадров 2021/2022

По результатам успешного завершения обучения группы слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров «Стратегический менеджмент» благодарственными письмами Администрации Санкт-Петербурга награждены сотрудники СПбГМТУ:

Елена Счисляева - проректор по образовательной деятельности;

Ольга Сайченко - начальник управления непрерывного образования;

Анастасия Кулиева - начальник отдела дополнительного профессионального образования;

Елена Палкина - профессор кафедры «Инновационная экономика».

Благодарственные письма ФБУ «Федеральный ресурсный центр» вручены:

Евгению Малышеву - профессору кафедры «Инновационная экономика»

Елене Балашовой - декану инженерно-экономического факультета

Ларисе Кох - начальнику отдела аспирантуры

Инне Красовской – заведующей кафедрой «Международные экономические отношения».

Благодарственных писем Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра также удостоены: начальник управления информационных технологий Андрей Куркин и ведущий специалист отдела дополнительного профессионального образования Вячеслав Приходько.

Также на церемонии были вручены дипломы о профессиональной переподготовке и памятные подарки 11 слушателям президентской программы СПБГМТУ «Стратегический менеджмент».