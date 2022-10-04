Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге под контролем

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге оценивается как напряженная, но находится под контролем. Об этом на рабочей встрече в Мариинском дворце заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

Мероприятие с участием главы ведомства организовал председатель профильной комиссии по инвестициям городского парламента, депутат Дмитрий Панов. Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков и представители делового сообщества – директора частных медицинских клиник, представители фармацевтических компаний, а также сферы HoReCa и других направлений.

Участников интересовали вопросы вакцинации и ревакцинации от гриппа и ковида, организация профилактических медицинских осмотров для сотрудников предприятий, необходимость ношения масок, регулирование потоков пациентов с признаками ОРВИ в частных клиниках.

По словам Наталии Башкетовой, ежедневно в городе регистрируется порядка двух тысяч заболевших.

– Сложно предсказать течение эпидемического процесса коронавирусной инфекции, но можно предположить, что происходит становление сезонности в сторону осенне-зимнего периода, характерного для группы ОРВИ. Чтобы защититься от гриппа и ковида, необходимо вакцинироваться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. На сегодняшний день в городе привито порядка 1,3 млн человек, – отметила глава ведомства.

На текущем этапе распространения штамма «Омикрон» вводить ограничительные меры не требуется. Роспотребнадзор рекомендует лицам из групп риска носить маски в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.