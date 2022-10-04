Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге под контролем

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге оценивается как напряженная, но находится под контролем. Об этом на рабочей встрече в Мариинском дворце заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.
Мероприятие с участием главы ведомства организовал председатель профильной комиссии по инвестициям городского парламента, депутат Дмитрий Панов. Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков и представители делового сообщества – директора частных медицинских клиник, представители фармацевтических компаний, а также сферы HoReCa и других направлений.
Участников интересовали вопросы вакцинации и ревакцинации от гриппа и ковида, организация профилактических медицинских осмотров для сотрудников предприятий, необходимость ношения масок, регулирование потоков пациентов с признаками ОРВИ в частных клиниках.
По словам Наталии Башкетовой, ежедневно в городе регистрируется порядка двух тысяч заболевших.
На текущем этапе распространения штамма «Омикрон» вводить ограничительные меры не требуется. Роспотребнадзор рекомендует лицам из групп риска носить маски в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.