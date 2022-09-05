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Александр Бельский: Роспотребнадзор не боится принимать непопулярные решения в пандемию коронавируса

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский: Роспотребнадзор не боится принимать непопулярные решения в пандемию коронавируса

На территории Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге открылась выставка советского агитационного плаката «Да, гигиена!», приуроченная к 100-летию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты Дмитрий Панов и Александр Ржаненков, вице-губернатор Олег Эргашев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, главы комитетов и представители районной администрации.

– Хочу поблагодарить всех работников службы за высокий профессионализм и преданность делу, готовность трудиться с полной самоотдачей, оперативное реагирование на ситуации, влияющие на жизнь и здоровье людей. Ведомство прошло непростой путь в своём становлении, особенно в военные и послевоенные годы. Сейчас мы столкнулись с пандемией: Роспотребнадзор вместе с нашими медиками боролся с инфекцией, не боясь принимать непопулярные решения. Многие критиковали масочный режим, закрытие торговых центров. Эти меры были направлены, прежде всего, на сохранение жизней людей, – обратился к участникам и гостям выставки спикер петербургского парламента.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил значительный вклад ленинградских и петербургских учёных в развитие санитарно-гигиенического контроля страны.

– Предыдущими поколениями ученых накоплен колоссальный опыт. Это позволило СССР стать первым в мире государством, на территории которого победили оспу, создали и применили вакцину от полиомиелита. В Ленинграде был создан санитарно-гигиенический медицинский институт, который собрал и качественно развил наследие предыдущих поколений эпидемиологов и гигиенистов, в том числе по изучению путей распространения инфекций, – сказал он.

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подчеркнула, что Северная столица продолжает играть ведущую роль в развитии эпидемиологического контроля и профилактики для создания благоприятной среды обитания граждан.

Отметим, на выставке агитплакатов (Малая Садовая 1/25) организована стилизованная фотозона, а на мультимедийной площадке (Итальянская, 25) можно совершить путешествие во времени. На огромных проекционных стендах показаны драматические истории о бедствиях и антисанитарии, о «злом Средневековье» и работе эпидемиологов советской эпохи. Зрители смогут проникнуться духом блокадных лет и понять, почему Ленинград, в отличие от многих окружённых городов, не пал жертвой инфекций и антисанитарии. Посетители увидят, как протекали и ликвидировались эпидемии в XX веке, узнают, как связаны радиация и каша в тарелке, что такое «санитарный щит» и где вода чище. Увидеть экспозиции можно с 5 до 22 сентября.

Источник: ЗАКС
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