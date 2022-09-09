Петербургские законодатели встретились с представителями бизнес-сообщества КНР

В Мариинском дворце председатель постоянной комиссии ЗС СПб по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова, председатель профильной комиссии по инвестициям Дмитрий Панов и депутат Наталия Астахова встретились с делегацией деловых кругов Китайской Народной Республики. Делегацию возглавил генеральный секретарь комитета по «зеленым» финансам Китайского общества финансов и банковского дела г-н Ван Вэн, в состав также вошли генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка г-н Чэнь Чжиган, представители китайских культурных и деловых центров в Санкт-Петербурге.

От имени Председателя петербургского парламента Александра Бельского гостей приветствовал Дмитрий Панов и заверил их в решимости городских властей укреплять экономическое сотрудничество с КНР. Он отметил широкое представительство китайского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме и рассказал о конкретных предложениях по реализации совместных проектов, разработанных с участием общественной организации «Деловая Россия» и Российско-китайского бизнес-парка.

– Опыт показывает нам, что развитие экономических связей способствует и политическому сближению стран, – подчеркнул парламентарий. Ирина Иванова рассказала о налаживании сотрудничества двух государств в реальном секторе экономики, о растущих темпах развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге. Она пригласила китайских коллег к участию в работе петербургских площадок, на которых обсуждаются разные хозяйственные отрасли.

Наталия Астахова указала на необходимость активизации взаимодействия в сфере туристического и культурного обмена.

Г-н Вэн поблагодарил парламентариев за теплый прием и выразил надежду, что предложенные инициативы пройдут обсуждение на самом высоком государственном уровне. Он рассказал о своем опыте консультирования органов власти КНР в качестве исполнительного декана Чунъянского института финансовых исследований, а также о контактах с российскими компаниями. Глава делегации отметил широкие перспективы сотрудничества России и Китая в условиях новой геополитической реальности, когда страны Востока выходят на путь самостоятельного развития. Он также заверил депутатов, что в ходе своего визита внимательно рассмотрит все возможные направления сотрудничества с Петербургом, в том числе в области промышленности и туризма.