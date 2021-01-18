В Санкт-Петербурге началась вакцинация от коронавируса в Военной академии связи 

В Санкт-Петербурге началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Военной академии связи.

В первую очередь прививка будет поставлена сотрудникам медицинских подразделений, профессорско-преподавательскому и командному составу. Всего привилось уже более 300 военнослужащих и гражданских сотрудников вуза.

Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно в добровольном порядке, перед вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, информированием о возможных побочных явлениях, каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

В настоящее время в зоне ответственности Западного военного округа уже более 20 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей сделали прививки от новой коронавирусной инфекции с декабря прошлого года.