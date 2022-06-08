Александр Бельский: дети военных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Ирина Потехина посетили детский оздоровительный комплекс «Дружных» и загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный».

В ходе поездки Александр Бельский и Ирина Потехина ознакомились с инфраструктурой комплекса «Дружных». Планируется, что он примет 400 детей из Мариуполя. За 4 смены с 23 июня здесь отдохнут 1600 ребят.

– Главное сейчас – урегулировать рабочие моменты и создать все условия для юных жителей Мариуполя, чтоб им было здесь комфортно. Продумать досуг за пределами лагеря – кино, цирк, театр. Большая ответственность ложится на тех, кто будет работать с детьми. К каждому ребенку нужен свой особый подход. Петербург должен остаться в их сердцах навсегда, – отметил Александр Бельский.

Планируется подготовить для мариупольцев насыщенную интерактивную программу с погружением в историю и культуру города – от знаменитого цирка на Фонтанке до прогулок по Неве.

Спикер рассказал об инициативе парламента обеспечить детей петербургских военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине (СВО) бесплатными путевками в оздоровительные лагеря.

– С такой инициативой мы обратились в правительство города. Нужно оперативно внести изменения в Социальный кодекс, чтобы уже со второй смены дети военных смогли отдохнуть в наших лагерях, на природе, – сообщил Александр Бельский.

Ирина Потехина отметила, что город готов на эти цели выделить бюджетные средства.

– Буквально со второй смены мы будем готовы принимать детей военнослужащих, которые сейчас исполняют свой долг в Донецкой и Луганской республиках, – добавила она.

Кроме того, Александр Бельский и Ирина Потехина осмотрели инфраструктуру загородного центра «Зеркальный». Здесь проводится подготовка спортсменов из школ олимпийского резерва. Сотрудники центра показали гордость «Зеркального» – специализированные спортивные залы бокса и фехтования.

Согласно планам петербургского правительства, территория «Зеркального» увеличится практически в 4 раза: появится 29 новых корпусов для детского отдыха, технопарк-кванториум, двухъярусная роллерная трасса, дополнительные детские площадки и беговые дорожки.

Посещение детских лагерей закончилось общением Александра Бельского и Ирины Потехиной с отдыхающими детьми.