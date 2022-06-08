Александр Бельский: дети военных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Ирина Потехина посетили детский оздоровительный комплекс «Дружных» и загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный».
В ходе поездки Александр Бельский и Ирина Потехина ознакомились с инфраструктурой комплекса «Дружных». Планируется, что он примет 400 детей из Мариуполя. За 4 смены с 23 июня здесь отдохнут 1600 ребят.
Планируется подготовить для мариупольцев насыщенную интерактивную программу с погружением в историю и культуру города – от знаменитого цирка на Фонтанке до прогулок по Неве.
Спикер рассказал об инициативе парламента обеспечить детей петербургских военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине (СВО) бесплатными путевками в оздоровительные лагеря.
Ирина Потехина отметила, что город готов на эти цели выделить бюджетные средства.
Кроме того, Александр Бельский и Ирина Потехина осмотрели инфраструктуру загородного центра «Зеркальный». Здесь проводится подготовка спортсменов из школ олимпийского резерва. Сотрудники центра показали гордость «Зеркального» – специализированные спортивные залы бокса и фехтования.
Согласно планам петербургского правительства, территория «Зеркального» увеличится практически в 4 раза: появится 29 новых корпусов для детского отдыха, технопарк-кванториум, двухъярусная роллерная трасса, дополнительные детские площадки и беговые дорожки.
Посещение детских лагерей закончилось общением Александра Бельского и Ирины Потехиной с отдыхающими детьми.