К мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения возложили цветы

У здания Мариинского дворца, где в 1941 году размещался штаб Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков. В мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты Александр Ржаненков, Марина Шишкина, Юрий Авдеев, Дмитрий Панов, Антон Рудаков, Константин Чебыкин, Наталия Астахова, Алексей Макаров, Владимир Носов, Ольга Герасина, Валерий Гарнец.

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память всех защитников нашего великого города. Тысячи ленинградцев шли на фронт добровольцами. В этот день мы обращаемся ко всем ветеранам, блокадникам и защитникам Ленинграда с благодарностью за счастье жить в свободной стране. Низкий вам поклон! – сказал Александр Бельский.

Напомним, 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. В ЛАНО вступали горожане, которые по разным причинам не подлежали мобилизации. Среди них были в том числе известные люди: народный артист Николай Черкасов, композитор Дмитрий Шостакович, актёр и режиссёр Игорь Владимиров и многие другие. Всего в народном ополчении насчитывалось около 590 тысяч человек.