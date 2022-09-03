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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане

В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане

Акция памяти, посвященная годовщине трагических событий в Беслане, прошла сегодня у памятника «Детям Беслана» на территории храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. В поминовении жертв террористического акта приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская, депутаты петербургского парламента Александр Ржаненков, Антон Соловьев, глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Литию по погибшим отслужил настоятель храма отец Андрей. Участники церемонии возложили к памятнику цветы. Дети из Российского движения школьников Санкт-Петербурга передали в музей школы №1 Беслана фигурку ангела-хранителя.

- С той страшной трагедии прошло 18 лет. Погибли более 300 человек, в том числе 186 детей. В наших душах и сердцах до сих пор живет боль, приглушить которую невозможно. Трагические события в Беслане потрясли весь мир. Вечная память жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга, - сказал Александр Бельский.

В результате захвата школы террористами в 2004 году погибли 334 человека, среди них — 186 детей. В 2006 году 3 сентября было объявлено Днем памяти и Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Источник: ЗАКС
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