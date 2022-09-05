Специалисты МТО Западного военного округа установили танк Т-34-85 на постамент в Ивангороде Ленинградской области

В целях увековечивания памяти воинов-танкистов, павших в боях за свободу и независимость Отечества в городе Ивангород Ленинградской области специалисты материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) установили на постамент танк Т-34-85, который принимал участие в параде Победы на Красной площади.

Ранее танк был приведён в состояние, не позволяющее произвести выстрел с сохранением его подвижности и внешнего облика. Танк-памятник передан в муниципальную собственность города Ивангорода.

Торжественное открытие памятника состоится 11 сентября в первой половине дня с привлечением, как действующих военнослужащих танковых подразделений ЗВО, так и ветеранов танковых войск.