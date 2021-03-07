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Питерец.ру » Общество » 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге

120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге

В торжественном параде на Дворцовой площади г. Санкт-Петербурга, посвященном 76-летию победы в Великой Отечественной войне примет участие 120 женщин военнослужащих Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Представительницы объединения пройдут по главной площади города в торжественным маршем в составе сводного женского расчета, состоящего из 120 девушек соединений и воинских частей.

Тренировки женского парадного строя пройдут на территории отдельного вертолетного (аэр. Пушкин) и транспортного авиационного (аэр.Левашово) полков Ленинградской армии.

Впервые женские сводные батальоны Западного военного округа приняли участие в Параде Победы на Дворцовой площади в 2011 году.

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